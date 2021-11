VIDEO - Un Porsche Cayenne en guise de toboggan à la Plage

En panne d'idée pour vous amuser à la plage cet été ? Garez-vous avec votre voiture près de l'eau, et glissez sur le toit... les bras en avant, les pieds en l'air, et le tour est joué !

Un Porsche Cayenne comme tobogan



Toutefois vous n'êtes pas obligé d'avoir un SUV de luxe pour le faire. Et puis ce n'est pas très malin d'utiliser une voiture à 70 000 euros pour un plongeon... Le moindre grain de sable qui reste entre vos pieds pourrait venir rayer la belle carrosserie. Une fissure sur le pare-brise ne sera pas la bienvenue non plus !









Aussi attention, il est utile de rappeler... que la mer monte !!! Ne faite pas comme ces touristes qui ont oublié cette loi de la nature, sur la cale de Saint Malo.

A LIRE AUSSI.