Seine-Maritime : une partie du département en vigilance rouge cette nuit

Une partie de la Seine-Maritime a été placée samedi 4 juin 2016 en vigilance rouge, "à titre de précaution", en raison des risques d'inondations, selon la préfecture.

Cette vigilance concerne le secteur de la boucle de la Seine, comprise entre Rouen et Elbeuf. Ce secteur sera touché dans la nuit par la "concomitance de débits très importants" du fleuve et de forts coefficients de marée. Selon la préfecture, le pic de pleine mer est programmé entre 4h et 5h du matin dimanche.

Les débordements sont pour le moment "localisés et limités". La préfecture appelle à la vigilance, particulièrement sur les communes de Caudebec-les-Elbeuf, Cléon, Elbeuf, Freneuse, La Londe, Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Oissel, Orival, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Sotteville-sous-le-Val et Tourville-la-Rivière.

A titre de précaution, la circulation est déjà interdite sur certains axes de bord de Seine à la Freneuse et à Tourville-la-Rivière. Toutes les précautions ont également été prises par le maire de cette dernière commune afin d'assurer la surveillance d'un hameau d'habitations qui pourrait être menacé par les débordements de la Seine.

A Rouen, la Seine affleure les quais.

L'ensemble du département reste en vigilance orange sur la carte de Météo France.