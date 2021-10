L'Agenda en Normandie : lundi 6 juin

MANCHE

Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Bienvenue à Marly-Gomont». Un médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit l'opportunité d'un poste de médecin de campagne dans un petit village français. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Cherbourg-en-Cotentin.

Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Vendeur» avec Gilbert Melki et Pio Marmai, en présence du réalisateur Sylvain Desclous. Serge est l'un des meilleurs vendeurs de France. Depuis 30 ans, il écume les zones commerciales et les grands magasins, garantissant à ses employeurs un retour sur investissement immédiat et spectaculaire. C'est ce mardi soir à 20h au Cinémoviking de Saint-Lô.

CALVADOS

A partir de ce lundi et jusqu'à mercredi, la musique investit l'amphithéâtre Pierre Daure de Caen. Trois concerts seront donnés dans le cadre du festival «Mai musical à l'Université» qui présente la chorale académique des lycées et collèges du Calvados. Chacun des concerts est précédé d'un «accueil musical» et débute à 19h45 dans le grand hall de l'amphi. L'entrée est à 6€, c'est 2€ pour les enfants.

Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Bienvenue à Marly-Gomont». Un médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit l'opportunité d'un poste de médecin de campagne dans un petit village français. C'est ce mardi soir à 20h20 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

ORNE

Le Festival du Conte démarre ce lundi à l'Aigle et pour cette 4ème édition, la médiathèque de l'Aigle poursuit l'aventure d'«Il était une fois» et propose cette année une alliance entre le conte et la musique. L'événement se déroule à la médiathèque, à la salle Verdun et à la Madelaine à l'Aigle, les infos ICI

Mardi, le Centre Socioculturel Fertois, en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale et l'Association l'Etape, organise un forum moibilité au Centre Socioculturel de la Ferté-Macé. Au programme : des ateliers CV, lettres de motivation, simulations d'entretien, emplois aidés et mobilité. C'est ce mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h. L'entrée est gratuite. Les infos ICI

Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Bienvenue à Marly-Gomont». Un médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit l'opportunité d'un poste de médecin de campagne dans un petit village français. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.