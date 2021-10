Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 4 et 5 juin

Tout ce week-end, la fête du vélo célèbre ses 20 ans partout en France. Au programme de nombreuses animations gratuites, familiales et festives : balades à vélo, randonnées à VTT, des initiations pour les jeunes ou encore des ateliers réparation. Trouvez une manifestation près de chez vous ICI

MANCHE

Tout ce week-end, rendez-vous aux jardins dans la Manche, pour la 14ème édition. L'occasion de profiter de la richesse des parcs et jardins publics et privés. Au programme : expositions et animations. L'entrée est gratuite. Retrouvez toutes les infos ICI

Pour les 10 ans de Baïla Salsa Cherbourg-Manche, l'association vous propose de passer un week-end aux couleurs de la danse latine. Comptez 10€ le stage et 70€ le full pass incluant concert + stage + soirée casino. Toutes les infos sur la page Facebook de Baïla Salsa.

Samedi, à Tourlaville, sur la plage de Collignon, entrez dans la peau d'un sauveteur. Suivez la 1ère étape du Tour à Cherbourg-en-Cotentin. Au programme : initiation au sauvetage sportif et au secourisme pour les petits et les grands et nage en mer. C'est ce samedi de 14h à 23h. Les infos ICI

Samedi, le service jeunesse et sport de Granville organise un contest skate/trott au skate park de la Cité des Sports. Des compétitions sont organisées en fonction de l'âge. Il faut avoir au minimum 10 ans. Inscription sur place. C'est ce samedi à partir de 13h30. C'est 2€ par participant. Les infos ICI

Samedi, venez swinguer à Carentan à l'occasion du bal de la libération. Dans un décor bleu, blanc, rouge, parez-vous de vos plus belles tenues vintage. Rendez-vous, ce samedi, à partir de 21h à la salle des fêtes de Carentan. L'entrée est à 7€. Réservations conseillées auprès de l'association Carentan Liberty Group.

Dimanche, c'est la 5ème édition des Demoiselles de la Manche à Saint-Lô, avec Tendance Ouest. Venez marcher ou courir 5 km au profit de la lutte contre le cancer. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Samedi, assistez à une parade de véhicules militaires à Isigny-sur-Mer. Une manifestation proposée dans le cadre du D-Day Festival. Les passionnés de véhicules et les groupes de reconstitution vous font découvrir les plus belles pièces de leur collection : Jeeps, Dodges, GMC et bien d'autres. C'est ce samedi de 17h30 à 18h30 et de 19h à 23h.

Samedi, c'est le festival Saint-Pierre en live à Saint-Pierre-sur-Dives. Cette 1ère édition vous accueille à partir de 17h sur la Place du marché et propose concerts, animations, jeux, démonstrations et stands. L'entrée varie de 10€ à 13€. Plus d'infos auprès de l'Office de Tourisme.

Samedi, c'est la 2ème édition de Festi'Vire. Le Collectif Métissé donne un spectacle place du Château à 21h. Un pique-nique géant est organisé avant le concert dès 18h30. C'est gratuit.

Samedi, c'est Château bruyant party night au Cargö à Caen. C'est une soirée de concerts rap et électro. C'est ce samedi à 21h. L'entrée varie de 12€ à 19€. Retrouvez la programmation complète du Cargö ICI

Dimanche, c'est la journée internationale du skateboard. Courseulles-sur-Mer propose à cette occasion le Courseulles Skateboard Day, une manifestation gratuite pour petits et grands. Rendez-vous dimanche à partir de 11h au skate-park de Courseulles. Infos ICI

ORNE

Tout ce week-end, ce sont les journées portes ouvertes de l'aéroclub de Flers. Au programme : exposition statique d'avions anciens, baptêmes de l'air et informations sur les carrières de l'aéronautique. C'est samedi et dimanche. L'entrée est gratuite. Les infos ICI

Tout ce week-end, rendez-vous aux jardins à Alençon. L'occasion de profiter de la richesse des parcs et jardins publics et privés. Au programme : expositions, animations et concerts de 10h à 19h et jusqu'à 22h le samedi. L'entrée est gratuite. Rendez-vous, samedi et dimanche, au Parc des Promenades d'Alençon.

Ce week-end, se tient la 16ème édition du Trail d'Ecouves et du Pays d'Alençon. Au programme : trails, randonnées, marche nordique et mini trail jeunes. Retrouvez toutes les infos ICI

Ce week-end, pour la 8ème année consécutive la fête des plantes de Bagnoles-de-l'Orne Normandie s'installe au pied du Château. Cette édition met à l'honneur «La couleur au jardin» avec 60 exposants, des conférences, un spectacle déambulatoire et des animations pour les enfants. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h au Parc du Château de la Roche de Bagnoles-de-l'Orne. L'entrée est 2,50€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi, une soirée Festi Rock est organisée à Mamers. Au programme : Karmädjo, Grizzly Factory, Martin Rock Brothers, Emotika et bien d'autres. Rendez-vous, ce samedi, de 17h à 1h du matin sur la Place Carnot de Mamers. L'entrée est gratuite.