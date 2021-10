Naissance d'un bébé panda géant dans un parc animalier, une première en Belgique

La femelle panda géant Hao Hao, hébergée depuis 2014 dans le parc animalier belge Pairi Daiza, a donné naissance à un bébé dans la nuit de mercredi à jeudi, un événement rare pour cette espèce en danger, a indiqué le parc sur son site internet.Dans un bref communiqué faisant office de faire-part, Pairi Daiza et le spécialiste chinois de l'animal, le China Conservation and Research Center for the Giant Panda, ont exprimé leur "immense plaisir" d'annoncer cette naissance.