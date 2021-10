Saut à la perche : le champion olympique Renaud Lavillenie en Normandie

C'est une légende, le roi de sa discipline. Et la Normandie a l'honneur de l'accueillir. Lundi 18 juillet 2016, Renaud Lavillenie, champion olympique de saut à la perche, participera au meeting international de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Une première pour le recordman du monde (6,16m) qui a éclipsé l'autre monstre du saut à la perche, Sergueï Bubka. Le perchiste a justifié sa venue :

"Entre les Championnats d'Europe et les Jeux Olympiques, il y a très peu d'événements programmés. C'est pourquoi le meeting de Sotteville, sa date notamment, me convenait plutôt bien. Cela me permet de faire une compétition après les Europe, dans le but de poursuivre ma préparation olympique."

Ce n'est toutefois pas la première fois que Renaud Lavillenie vient en Normandie. Ces dernières années, le champion a pris pour habitude de venir à Rouen pour disputer le Perche Elite Tour au Kindarena.

Mahiedine Mekhissi présent

Le meeting international de Sotteville s'annonce d'ores et déjà alléchant. Mahiedine Mekhissi, double vice-champion olympique et spécialiste du 1500m et du 3000m steeple, participera tout comme Orlando Ortega, médaillé de bronze de la Diamonds League en 110m haies ou Keston Bledman vice-champion olympique du relais 4x100 m.

