Dix agriculteurs du Calvados se défendent face aux dégradations qui leur sont reprochées

Mise à jour : le délibéré pour les dix agriculteurs jugés mardi 31 mai 2016, à Caen (Calvados), est attendu pour le 7 juillet.

Les débats pour comprendre ce qu'il s'est passé à Caen (Calvados) ce 15 août 2015 ont commencé peu après 8h40, mardi 31 mai 2016. Les dix prévenus ont été invités à s'exprimer à la barre les uns après les autres. "Vos casiers judiciaires sont vierges, vous n'êtes pas des délinquants", a exprimé le président du tribunal qui a immédiatement chercher à savoir "Qui étaient les meneurs ? Qui donnent les instructions ? Qui est "on" ?".

Un élément nouveau est rapidement apparu. Dans les négociations entre les agriculteurs présents et la direction du magasin Monoprix où la perte d'exploitation a été chiffrée à 24 000 € et les dégâts à plus de 4 000 €, une demande de denrées alimentaires a bien été ordonnée. Et c'est devant le refus de la direction que les manifestants ont décidé de bloquer l'accès au magasin. "Ça caractérise l'extorsion", pour le président.

En revanche, les échanges n'ont pas permis ce matin d'établir qui a placé un caillou pour bloquer une porte du bâtiment de la Direction départementale des territoires et de la mer. Un détail qui a son importance, puisque cette ouverture a permis au lisier de se déverser plus facilement dans les locaux.

"J'ai eu l'idée de monter ce bassin de rétention pour y déverser du lisier, mais à aucun moment nous souhaitions que le lisier pénètre à l'intérieur", a déclaré Sébastien Debieu, secrétaire général de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Calvados à l'époque des faits. "J'étais persuadé que les portes et la façade étaient étanches. Ça n'a manifestement pas marché."

Outre les dégradations et l'extorsion, l'un des prévenus est également jugé pour "menace de mort à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique."