Philippe Bonneau démissionne du Conseil Régional de Basse-Normandie

C'est par un simple communiqué diffusé par le service de presse du Président du Conseil Régional de Basse Normandie, Laurent Beauvais, que la nouvelle a été annoncée, de manière laconique : " pour faire face à des difficultés personnelles et professionnelles, Philippe Bonneau, vice président de la région de Basse Normandie a remis ses délégations a Président de la Région".

Et Laurent Beauvais de déclarer : " Je tiens à saluer le travail effectué par Philippe Bonneau depuis 2004. je prends acte de sa décision".

On a appris dans le même temps que l'ordre des avocats du Barreau de Caen aurait suspendu Philippe Bonneau de sa fonction d'avocat.

Des difficultés financières seraient l'origine de cette décision. Philippe Bonneau, chef de l'opposition à Bayeux, reste conseiller municipal dans cette ville et conseiller régional. Au sein de l'Assemblée régionale, Laurent Beauvais a choisi de le remplacer par Laurent Soldini, conseiller municipal de Lisieux et membre de la Commission permanente en charge de la solidarité et du logement.

Source: La Manche Libre

Crédit photo : La Manche Libre. Tous droits réservés.