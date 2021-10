Clip : Ariana Grande dévoile "Into You" sur YouTube

Dangerous Woman est le troisième album studio de la chanteuse américaine Ariana Grande. Sorti le 20 mai 2016, il a été façonné par plusieurs producteurs comme Max Martin, Savan Kotecha ainsi que Tommy Brown.

Musicalement, l’album incorpore plusieurs influences house des années 90 et R&B tout en contenant des notes dance.

Il fait suite à son précédent opus, My Everything (sorti en 2014), et comprend des collaborations diverses avec Nicki Minaj, Lil Wayne, Macy Gray, ainsi que Future.

Le premier single issu de l’album, Dangerous Woman, sort le 11 mars 2016. Le deuxième single, Into You, est dévoilé le 6 mai 2016, voici le clip.