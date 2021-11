Opération coup de poing à Granville

A bord du Geranium, bateau de la gendarmerie maritime, le Préfet maritime, le Vice Amiral Bruno Nielly et une vingtaine de gendarme et de marine. Le Préfet maritime coordonne plusieurs opérations, une en début de saison et une en cours de saison. Sans oublier les contrôles réguliers, toute la saison, qui sont faits par les différentes unités que sont la Marine nationale, la Gendarmerie maritime, les Douanes françaises, les Affaires maritimes et la Brigade nautique.

Ces contrôles consistent à vérifier que les plaisanciers et les professionnels de la mer disposent du permis de bateau, d'une autorisation de circulation en mer et de vérifier aussi le bon état de leur équipement. L'an dernier, sur les 1840 contrôles effectués, 230 bateaux étaient en infractions.

"On ne fait pas n'importe quoi sur un bateau, on ne part pas en mer sans avoir prévenu quelqu'un à terre" déclare le Vice Amiral Bruno Nielly. Un accident est vite arrivé "par excés de confiance en soi". En 2010, une trentaine de plaisanciers et professionnels sont décédés, dont 5 pendant la saison estivale.

Photos prises à bord du Geranium et à bord d'un autre bateau de la gendarmerie maritime.

Son 1 / Vice Amiral Bruno Nielly : Déroulement d'une opération coup de poing

Son 2 / Vice Amiral Bruno Nielly : Moyen de prévention mais aussi de répression