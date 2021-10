Top 5 des objets que tous les grands-parents ont chez eux

Une atmosphère bien particulière que l’on se remémore aujourd’hui, en vous listant ces quelques objets qui vous rappelleront des souvenirs...

1. La vieille télé sur laquelle il n’y avait que les chaînes nationales (et encore…)

2. La gigantesque pendule avec des chiffres romains, elle faisait peur...

3. Les napperons partout, sur la table, la banquette, les fauteuils, la table basse…

4. L'armoire normande, forcément !

5. La boîte à biscuits qui contenait... tout sauf des biscuits

6 et 7. Bonus, la paire de charentaises à l'entrée, un classique et les animaux empaillés... moi ca me mettait mal à l'aise...

