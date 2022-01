74% des français préfèrent utiliser plutôt que posséder un objet

Dans ce sondage, 19% avouent apprécier tout de même les achats compulsifs pour se faire plaisir tout de suite.

Concernant les produits High-tech, tablettes, électroménager, multimédia, télévision, smartphone, ordinateurs ou hifi, les Français n'auraient plus le souci de posséder ces biens d'équipement pour la maison.

Nous serions de plus en plus intéressés à louer plutôt que posséder ou d'acheter des produits utiles, durables et écologiques.

Cela rejoint ce que disait déjà Brad Pitt à l'époque dans "Fight Club".