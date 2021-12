Cette mamie décroche son diplôme à 97 ans !

Cette Américaine est âgée de 97 ans et elle a obtenu son diplôme jeudi dernier avec huit décennies de retard... à 97 ans.

Inscrite à un lycée catholique dans l’état du Michigan, elle aurait dû obtenir son diplôme de fin d’études lycéennes en 1936. Mais elle fut obligée d’arrêter l’école à 17 ans pour s’occuper de sa mère atteinte d’un cancer et de ses plus jeunes frères et sœurs.

Par la suite, elle a été employée de bureau pour les forces armées avant de devenir institutrice d’école maternelle. Elle s’est mariée et a eu 4 petits-enfants et un arrière-petit-enfant.

Aujourd'hui elle est très heureuse de dire au monde entier qu'il n'y a pas d'âge pour être diplômée !