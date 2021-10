En Normandie, nouvelle baisse du chômage au mois d'avril

Après une importante baisse fin mars 2016 (-3%), le chômage régresse une nouvelle fois en Normandie en avril. Selon la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui a livré son état des lieux mercredi 25 mai, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans activité) s'établissait à 174 680. Un nombre en diminution de - 0,6 % sur un mois, soit –990 personnes, de -2,0 % sur trois mois et de -0,1 % sur un an.

En France métropolitaine, ce nombre diminue de -0,6 % sur un mois, de -1,2 % sur trois mois et de - 0,6 % sur un an.

Dans le détails en Normandie

Dans l'Eure, fin avril 2016, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans activité) s'établissait à 32 310, soit +0,1% sur un mois et -1,9 % sur trois mois. Il progresse en revanche de +0,1 % sur un an.

En Seine-Maritime, fin avril 2016, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans activité) s'établissait à 74 200, soit – 0,7% sur un mois et -0,7 % sur trois mois. Il progresse en revanche de +1,8 % sur un an.

Dans le Calvados, fin avril 2016, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans activité) s'établissait à 34 770, soit – 0,7% sur un mois, -4,2 % sur trois mois et -3,2 % sur un an.

Dans la Manche, fin avril 2016, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans activité) s'établissait à 20 360, soit – 0,4% sur un mois, -2,6% sur trois mois et -,1,4% sur un an.

Dans l'Orne, , fin avril 2016, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans activité) s'établissait à 13 040, soit une baisse de -,4% sur un mois et-3% sur trois mois. Il progresse en revanche de +0,1 % sur un an.