Les étudiants kinésithérapeutes d'Alençon se sentent lésés par le Conseil Régional

Les quelques 300 étudiants kinésithérapeutes de l'Ifres à Alençon (Orne) se sentent lésés par le Conseil Régional de Normandie. Alors que la région subventionne le financement des études à l'école de kinés d’Évreux (Eure), elle ne le fait pas pour celle d'Alençon, "d'où une inégalité de traitement", dénoncent-ils. Pour les étudiants ornais, ce qui pouvait être compréhensible à l'époque de la Basse et de la Haute Normandie, ne l'est plus depuis la réunification.

La Normandie manque de kinés

La Normandie est la région de France où la densité de kinés est la plus faible : 80 pour 100.000 habitant, contre 127 pour 100.000 en moyenne nationale. Trois écoles de kinés sont basées dans la région, à Rouen (Seine-Maritime), Évreux (Eure) et Alençon, "mais elle ne sont pas logées à la même enseigne", déplorent les étudiants.

Un manque d'équité

Les étudiants d'Alençon (école privée sans caractère lucratif) continuent de payer des frais de scolarités exorbitants : 23.800 euros, alors que ceux d’Évreux (même statut) sont à moitié pris en charge par la région et qu'à Rouen, sauf frais d'inscription, l'école (publique) est quasiment gratuite.

Les explications de Pierre Bagnole, étudiant à l'Ifres :

Impossible de lire le son.

La Région vient de proposer aux étudiants alençonnais de les subventionner, mais à condition que diplômés, ils pratiquent trois ans en Normandie. Ceux d’Évreux ou de Rouen n'ont pas cette contrainte. "Une solution doublement inégalitaire, selon les étudiants, car les crédits disponibles ne permettent de proposer cette solution qu'à seulement quelques-un d'entre eux."

Nouvelle contrainte

La prochaine réforme Licence/Master/Doctorat va ajouter une année de plus à la formation des étudiants kinés, ce qui va amplifier le différentiel financier entre Alençon et les deux autres écoles de la même région.