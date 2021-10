Panorama XXL à Rouen : la nouvelle toile dédiée à Jeanne d'Arc posée

J-4 avant l'ouverture du Panorama XXL Rouen 1431, à l'époque de Jeanne d'Arc. Après deux oeuvres consacrées à la Rome antique et à l'Amazonie, les visiteurs vont pouvoir découvrir samedi 28 mai 2016 celle consacrée à Rouen (Seine-Maritime) à l'époque gothique. La toile la plus attendue de Yadegar Asisi : "L'attente est très importante", assure le président de la Métropole Frédéric Sanchez qui pense que les chiffres du Panorama Amazonia - plus de 100 000 visiteurs en moins de huit mois d'exploitation - vont être largement dépassés.

Notre article : Yadegar Asisi livre des indices sur le Panorama Rouen 1431

Mardi 24 mai 2016, la toile de cette nouvelle oeuvre a été posée dans la rotonde. Une étape spectaculaire durant laquelle l'artiste et les historiens associés à la conception de la toile voient se concrétiser plusieurs années de travail pour "ramener à la vie l'époque gothique", comme l'explique Yadegar Asisi.

Samedi 28 et dimanche 29 mai, les visiteurs pourront accéder gratuitement au Panorama. Un week-end de lancement qui ne tombe pas au hasard : samedi, plusieurs événements sont organisés à Rouen à l'occasion des fêtes Jeanne d'Arc.