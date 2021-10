Exorcisme dans le Calvados : plus d'une centaine de personnes reçues chaque année par le diocèse

Qu'est-ce que le service exorcisme du diocèse ?

"C'est un service qui accueille les personnes qui éprouvent le sentiment d'être attaquées par le mal. Nous essayons d'être auprès d'elles les signes de la tendresse et de la miséricorde de Dieu, qui vient les rejoindre dans leurs souffrances. Cette mission m'a été confiée par l’Évêque en 2002. C'est un ministère éprouvant mais je suis accompagné d'une équipe de laïcs, composée d'une dizaine de personnes."

Quel accompagnement proposez-vous ?

"Il n'y a pas de règle. C'est toujours du cas par cas. Cela va de la prière de soutien, de compassion ou de délivrance au grand exorcisme. Il nous faut pouvoir discerner ce qui est de l'ordre purement psychologique, et ce qui ne l'est pas. Le malin peut par ailleurs s’infiltrer au travers de problèmes pathologiques. Le grand exorcisme reste rare et s'adresse à des personnes dont on a pu vérifier qu'elles sont possédées par le diable."

A quoi ressemble un grand exorcisme ?

"C'est une prière qui commence par un temps de louages et de bénédictions. Nous nous appuyons ensuite sur les Psaumes, les textes de la parole de Dieu puis nous intervenons en fonction de l'histoire même de la personne. Mais le grand exorcisme n'est pas une pratique habituelle. Alors que le service reçoit chaque année près d'une centaine de personnes, il n'y en a pas eu un seul par exemple l'an dernier."

Avez-vous du mal à vous « détacher » de l'image engendré par le film L'exorciste de William Friedkin (1973) ?

"Ce qu'on voit dans ce film n'a rien à voir avec l'expérience que nous avons ici ! C'est un ramassis d'expériences para-psychologiques !"

Comment joindre le service exorcisme du diocèse ?

"Nous recevons toutes les personnes qui sollicitent une rencontre avec nous. En s'adressant à l’Église, c'est une démarche déjà spirituelle. Il suffit de joindre l’accueil Sainte-Thérèse, hébergé dans l'enceinte de la maison diocésaine, au 02 31 29 20 10."