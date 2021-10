Carburant : raffineries en grève, blocages, approvisionnement... la situation en Normandie

Pas d'amélioration pour les automobilistes qui souhaiteraient aller à la pompe mardi 24 mai 2016. La situation empire même. Après la grève dans la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre (Seine-Maritime), votée vendredi 20 mai, c'est au tour de la raffinerie ExxonMobil de Port-Jérôme/Notre-Dame-de-Gravenchon, également située près du Havre, de se mettre en grève ce mardi 24 mai. Résultat, deux des trois plus grandes raffineries de France (avec celles de Donges, près de Nantes, également à l'arrêt) ne fonctionnent plus.

AG des travailleurs, déjà 2 cars de CRS à la porte de la raffinerie ExxonMobil pic.twitter.com/9VPyvEOiiJ — cgt exxonmobil (@cgtexxonmobil) 24 mai 2016

Cependant, le site de Notre-Dame-de-Gravenchon ne serait bloqué que par quelques dizaines de salariés, sur les 1100 que compte la raffinerie.

Des opposants à la grève se sont rendus sur le site de la raffinerie d'ExxonMobil et ont demandé la levée du blocage.

Les huit raffineries françaises à l'arrêt, selon la CGT

Les raffineries ne sont pas les seules à se mettre en grève. Les personnels de la Compagnie Industrielle Maritime, qui exploite les terminaux pétroliers du Havre et d'Antifer (près d'Etretat, en Seine-Maritimes) et qui sont connectés via des oléaoducs aux deux raffineries de Seine-Maritime, se sont également mis en grève.

AG de la CIM #Havre.

Les salariés ont voté à 95% le blocage total et la grève illimitée. La lutte continue, on lâche rien. @CgtCim — CGT LE HAVRE (@CGTLEHAVRE) 23 mai 2016

Si l'on élargit la situation à l'ensemble de la France, le tableau d'ensemble n'est pas plus reluisant. La CGT a annoncé mardi 24 mai que les huit raffineries françaises sont à l'arrêt ou tournent au ralenti.

L'Etat tente de positiver

Pourtant, l'Etat tente toujours de positiver. Lundi 23 mai, la Préfecture de Seine-Maritime assurait que 10 millions de litres de carburants avaient été livrés dans les stations-services du département. Et à l'échelle nationale, le gouvernement a mis fin au blocage de la raffinerie de Fos-sur-Mer, près de Marseille (Bouches-du-Rhône), avec l'intervention des force de l'ordre. Le personnel s'est par la suite mis en grève. Le Premier ministre Manuel Valls a promis que "d'autres sites seront libérés".

Le gouvernement a souligné que les "stocks étaient suffisants" et qu'il n'y avait "pas de pénurie".

La situation en Normandie

En Seine-Maritime, malgré les annonces de livraison de 13 millions de litres dans les stations-service du département de la part de la préfecture, la situation reste assez critique. Les réapprovisionnements continuent mardi 24 mai? mais 30% des stations du département restent impactées, notamment autour du Havre. La Préfète Nicole Klein a donné consigne aux forces de l'ordre de garantir l'accès aux dépôts de carburants (Rubis Terminal à Grand-Quevilly et Petit-Quevilly, près de Rouen) ainsi qu'à l'accès à la raffinerie ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon, près du Havre.

Approvisionnement de carburant en cours sur l'ensemble du département de Seine-Maritime. Consultez : https://t.co/I6pOaePlju — PréfèteSeineMaritime (@prefet76) 23 mai 2016

Dans le Calvados , la préfecture a recensé les stations-service en rupture de stock total ou partiel. Le préfet rappelle que le plein est limité à 20 euros et que les bidons sont interdits. Lire aussi : Carburant dans le Calvados, la carte des stations-service à sec

Recensement des stations en rupture totale ou partielle de #Carburant dans le #Calvados https://t.co/0BLTjGtCwm pic.twitter.com/gTgrt5OFZa — Préfet du Calvados (@Prefet14) 23 mai 2016

Le préfet a répété en conférence de presse qu'il n'y avait pas de pénurie.

#Carburant les services préfectoraux mettent tout en oeuvre pour informer la population. Pas de pénurie #Calvados pic.twitter.com/28gVuGKVIB — Préfet du Calvados (@Prefet14) 24 mai 2016

Dans l'Orne, la situation s'est améliorée : la préfecture annonce que six réquisitions de stations-service ont été levées, mais que sept restent en vigueur. Les mesures de restriction de distribution restent maintenues : la vente de carburant hors réservoir demeure interdite et la distribution à la pompe reste limitée à 20 litres pour les véhicules légers et à 50 litres pour les camions.

?#CARBURANT Au vu de la situation, 6 réquisitions ont été levées. 7 restent en vigueur.https://t.co/X4bXtkVt63 — Préfet 61 (@Prefet61) 23 mai 2016

Dans la Manche, le nombre de stations-service en rupture total s'élève à 49, et en rupture partiel à 24.

#CARBURANT #Manche à 16h30 : 49 stations en rupture complète et 24 en rupture partielle : https://t.co/vm9E6LUV49 pic.twitter.com/fcD73D0mAD — Préfecture 50 (@Prefecture50) May 24, 2016

