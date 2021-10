Débarquement de Normandie : Tom Hanks reçoit la Légion d'Honneur pour son travail sur la mémoire

C'est au sein de l'ambassade des Etats-Unis à Paris que l'acteur américain Tom Hanks a été décoré de la Légion d'Honneur, vendredi 20 mai 2016, tout comme l'écrivain et journaliste Tom Brokaw et le directeur du musée de la Seconde Guerre Mondiale à la Nouvelle Orléans (USA), Gordon Mueller.

Le soldat Ryan

Ces trois hommes ont été récompensés pour leur contribution au devoir de mémoire de la guerre 1939-1945, et du Débarquement en Normandie, dont on célèbrera le 6 juin 2016 le 72e anniversaire.

Tom Hanks a en effet campé le rôle d'un GI dans "Il faut sauver le soldat Ryan", mais il a aussi créé, au début des années 2000, avec Steven Spielberg, la mini-série Band of Brothers (Frères d'Armes). Un feuilleton très populaire encore aujourd'hui, comme a pu en témoigner la dernière visite des acteurs de la série en Normandie, il y a un an.

Témoins de l'Histoire

L'acteur est aussi un mécène du WWII Museum de la Nouvelle Orléans, qui recueille ces dernières années les témoignages de ceux qui ont connu la guerre et le D-Day. Ils seront ensuite partagés avec les musées de Normandie.

Une Picauvillaise impliquée

A l'initiative de cette décoration, Dorothea de La Houssaye, une Hollandaise qui habite à Picauville (Manche), près de Sainte-Mère-Eglise. Elle dirige le "Normandy Institute" au château de Bernaville, et est très impliquée dans les commémorations du D-Day et les relations entre la France et les Etats-Unis.