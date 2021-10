Numérique : cinq start-up de Normandie à l'assaut de New-York

C'est une idée labellisée Normandie Web Xperts (NWX), l'association regroupant les start-up numériques normande, Normandy French Tech et Foley Hoag LLP, cabinet d'avocats américains. Du dimanche 22 mai au dimanche 29 mai, cinq start-up normandes, l'une proche de Caen (Calvados), les autres situées dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime), se rendront à New York. L'objectif : développer leurs activités aux Etats-Unis d'ici un an.

Notre article : La Normandie obtient le label French Tech

Cinq heureux élus

Les heureuses élus – Ulteo près de Caen, My Merry Birthday, Spread, Kayo et Optimetre dans l'agglo rouennaise – y rencontreront des investisseurs devant lesquels ils présenteront leur activité avec l'espoir que ces derniers investissent. Des rencontres avec des entrepreneurs français et américains sont également prévues.

Une Diaspora Normande

Au-delà de cet échange épisodique – une semaine de rencontres - une relation plus durable pourrait s'établir. Des chartes de la Diaspora Normande, un projet de la Normandy French Tech, vont ainsi être signées. L'idée est simple : créer un réseau s'adressant aux entrepreneurs normands à l'étranger qui veulent faire rayonner la Normandie au-delà de ses frontières. Cyril Toullier, entrepreneur normand installé à New York depuis 1999, devrait signer la première charte de cette Diaspora.