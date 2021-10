Nautisme : Caen mène la barque

A Caen (Calvados), le Bassin Saint-Pierre et le Nouveau Bassin de Calix sont des terrains de jeux centraux et encore largement sous-exploités. Pourtant, "On a de l'eau partout. C'est un atout important de la ville", souligne Aristide Olivier, maire adjoint en charge des sports. Pour répondre aux attentes des usagers mais aussi pour développer ce secteur d'activités au potentiel considérable, la reconstruction de la base de canoë-kayak, sur le bassin Saint-Pierre (200m2, à quelques mètres de la nouvelle bibliothèque) est en cours. Un chantier dont le coût est estimé à 650 000€ et dont l'ouverture est annoncée à la fin de l'été 2016, dans le courant du mois de septembre. La centaine d'adhérents devrait ainsi bénéficier "d'un vrai lieu de stockage et d'un équipement moderne".

Base conjointe avec Mondeville

L'agrandissement de la base d'aviron, située au bout de l'avenue de Tourville, le long du canal, fait également partie des projets phares. "Pour la fin de mandat", précise l'élu. La Ville de Caen et celle de Mondeville étudient par ailleurs la création d'une base nautique conjointe, probablement autour du Nouveau Bassin de Calix. "Il est un peu tôt pour en parler", explique avec le sourire Aristide Olivier.

L'équipement pourrait néanmoins se substituer à la base nautique municipale, quai Hippolyte Lefèvre, datée et mal adaptée à sa vocation d'accueil. Chaque année, 750 enfants y suivent un cycle de sept à huit séances d'une demi-journée par semaine mais, il n'est pas doté d'une salle de classe sur place.

Ces projets s'ajoutent à un investissement annuel déjà conséquent dans le nautisme. La municipalité accorde un budget global d'environ 175 000€ par an à ce domaine. Une somme notamment destinée aux associations, événements et manifestations nautiques.

Ouistreham voit grand

Sur le littoral, Ouistreham (Calvados) porte un grand projet lié au nautisme. Celui de voir éclore un centre d'activités nautiques à portée régionale, en lieu et place de l'actuelle école de voile. La station balnéaire prévoit une structure d'envergure "avec un lieu d'hébergement pour les groupes", précise le maire, Romain Bail. La ville profiterait du réaménagement de l'avant-port - pour les besoins de la future plateforme de maintenance éolienne - pour construire ce centre d'activités nautiques. Si rien ne vient perturber le calendrier de ce projet, le chantier pourrait démarrer en 2018, pour une livraison dix-huit mois plus tard. Coût estimé du nouveau centre d'activités nautiques à portée régionale : 2,6 millions d'euros.

Bonus : plusieurs activités nautiques ont lieu en ce mois de mai 2016 à Caen

Caen Nautic Festival, samedi 21 (10h-12h30 et 13h-17h30) et dimanche 22 mai 2016 (12h30-18h) : animations et initiations gratuites à la base nautique municipale (voile, paddle, canoë-kayak, aviron etc.)

Transpaddle Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 place à la Normandie TransPaddle. À observer le long du canal. Programme complet : www.transpaddle.org