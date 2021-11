Nicolas Hulot : "Finir de construire l'EPR alors qu'on va le fermer, c'est ridicule"

Le candidat aux primaires Europe-écologie-les-Verts, Nicolas Hulot se rendra à Fervaches (Manche) pour visiter une exploitation agricole avant d'aller au Chefresne pour parler de la THT, ce lundi 4 juillet. Il passera ensuite la soirée à Caen (Calvados).

Il dit "achever un tour de France de près de deux mois pour aller au contact des militants et pour soutenir un certain nombre de combats locaux et pour mettre en lumière des actions qui méritent de l'être" comme ces agriculteurs de Fervaches qui passent d'une agriculture intensives au bio. "Je souhaite valoriser le changement", a-t-il affirmé sur Tendance Ouest.

Il a souligné la "grande opacité" autour du chantier de l'EPR à Flammanville, "comme c'est le cas dans le nucléaire en général", assurant qu'il s'agit là de "la vieille économie, de la vieille logique". Il a ainsi confirmé son souhait d'arrêter le nucléaire, "pas tout de suite mais dans un délai raisonnable". Peu convaincu de l'intérêt du chantier EPR de Flamanville pour l'avenir, il milite pour abandonner le projet.

