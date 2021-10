Vous avez un talent, chanteur, danseur, acrobate, vous êtes en solo ou en groupe venez passer le casting de l'émission "La France à un incroyable talent" ce vendredi 20 mai au Cabaret FANTASY à St James (50), dès 18h.

Pour vous inscrire et avoir plus d'informations, rendez vous sur le site internet du cabaret Fantasy et par télphone au 02 33 48 30 97