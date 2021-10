Spice Girls : elles auraient repris à 3 le chemin des studios

Le groupe reconstitué des Spice-Girls aurraient été surpris à la sortie d'un studio d'enregistrement du nord de Londres.





En juillet dernier déjà, elles avaient qu'elles feraient certainement quelque chose d'important pour marquer le 20ème anniversaire du girls-band. Emma, Geri, Mel B alimentent même la rumeur en postant quelques photos sur le réseau social instagram, loin d'être anodines.







Just came across this pic with @gwenstefani - saw her on @Jamescorden carpool- so good. Une photo publiée par Geri Horner (@therealgerihalliwell) le 8 Mai 2016 à 0h09 PDT









20 years ago we shot a video for #wannabe Time flies. I still remembering running around in my Mary Quant platforms , the sparkly leotard I bought from nottinghill market. Awh #younggirlsbigdreams ???? Une photo publiée par Geri Horner (@therealgerihalliwell) le 19 Avril 2016 à 5h09 PDT









'Gezza & Vicky'. ????Happy birthday !@victoriabeckham - how time flies Une photo publiée par Geri Horner (@therealgerihalliwell) le 17 Avril 2016 à 9h48 PDT









?????? Une photo publiée par emmaleebunton (@emmaleebunton) le 11 Mai 2016 à 6h46 PDT









Wow, look how young @percyandreed @karindarnell Une photo publiée par emmaleebunton (@emmaleebunton) le 8 Mars 2016 à 22h28 PST









Entre photos du passé, et photo prises dernièrement, la vision d'une annonce officielle ne saurait tarder.



Une excellente nouvelle pour tous les nostalgiques des années 90, d'autant qu'il y a quelques semaines nous vous annoncions également le retour du groupe des All Saints.



LIRE AUSSI : Les All Saints, annoncent leur retour en 2016 !