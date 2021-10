Lausanne (AFP). Dopage: 31 nouveaux cas après de nouvelles analyses

Trente-et-un sportifs, issus de 12 pays et appartenant à six disciplines, ont été contrôlés positifs lors des jeux Olympiques de Pékin en 2008, après de nouvelles analyses, et pourraient être exclus des Jeux de Rio (5-21 août), a annoncé le Comité international olympiques, mardi.