Paris (AFP). Attentat Copernic: le principal suspect est sorti de prison

Une juge des libertés et de la détention a pris jeudi cette décision qui interrompt sa détention provisoire, mais le parquet de Paris a fait appel, ont précisé des sources proche du dossier et judiciaire. Extradé du Canada en novembre 2014, Hassan Diab, 62 ans, est mis en examen en France comme auteur présumé de cet attentat, qui avait fait quatre morts et une quarantaine de blessés le 3 octobre 1980 devant une synagogue de l'ouest de la capitale.