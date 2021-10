Violences à Rennes : Bernard Cazeneuve à Rennes ce dimanche

Bernard Cazeneuve le ministre de l'Intérieur était à Rennes ce dimanche 15 mai 2016, en début de matinée, après les actes de vandalismes et de violences urbaines survenus vendredi 13 mai en soirée, dans le centre-ville, par quelques 300 casseurs. Des vitrines de magasins, devantures d'agences bancaires, un commissariat de police, et du mobilier urbain, ont été cassés.

L'ancien député-maire de Cherbourg, s'est entretenu avec les élus et les forces de l'ordre.

A Rennes ce matin : profonde gratitude aux forces de l'ordre engagées pour assurer l'ordre public pic.twitter.com/bOHXFVrRLU — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) 15 mai 2016



Le ministre de l'intérieur, a salué les policiers et les gendarmes au commissariat de Rennes et a appelé à la fermeté face aux délinquants.

Des manifestants "qui s'en prennent aux biens, qui s'en prennent, on l'a vu, à l'incarnation des services publics, à des équipements publics, et qui s'en prennent à des policiers et des gendarmes parce qu'ils portent l'uniforme. Cela est intolérable et cela ne sera pas toléré" a martelé le ministre.

Bernard Cazeneuve a également annoncé l'affectation de 88 policiers supplémentaires à Rennes.

1 300 interpellations

Depuis deux mois, 1300 personnes ont été interpellées pour des heurts et des violences. 819 ont été placées en garde à vue et 51 ont été condamnées a précisé Bernard Cazeneuve.



La capitale bretonne reste sous tension

Les forces de l'ordre ont empêché samedi 14 mai 2016, quelque 700 manifestants de défiler dans le centre de Rennes pour protester contre "les violences policières" au lendemain d'une soirée de dégradations. "L'État est totalement mobilisé" et les forces de l'ordre resteront "mobilisées" pour empêcher ces "rassemblements interdits", a assuré le préfet de région Christophe Mirmand.