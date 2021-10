Paris (AFP). Prévention de l'AVC : prenez votre pouls

L'arythmie cardiaque ou fibrillation atriale (FA) est une pathologie qui touche 1% de la population française, notamment les plus de 65 ans, mais elle est souvent silencieuse.

C'est pourquoi la Fédération nationale France AVC et la Fondation Coeur et Artères ont décidé de lancer une campagne invitant les Français à prendre leur pouls pour détecter un éventuel trouble du rythme cardiaque.

"Quand le coeur devient irrégulier, il ne se vidange pas correctement à chaque contraction; du sang peut donc stagner dans les cavités cardiaques et former des caillots qui peuvent ensuite partir dans la circulation, monter au cerveau, boucher une artère et provoquer un AVC", précise le Dr François Rouanet, neurologue au CHU de Bordeaux.

Selon les spécialistes, les personnes souffrant d'une FA ont cinq fois plus de risque de faire un AVC et notamment un AVC grave, avec une mortalité à 30 jours de 30%.

A côté des battements de coeur irréguliers, les FA peuvent également se traduire par des essoufflements, des palpitations, des douleurs thoraciques ou des vertiges.

Des traitements médicamenteux existent pour soigner cette pathologie, favorisée par l'hypertension, le diabète, l'obésité mais également par l'âge.

Pour prendre son pouls, le Dr François Liard, médecin général conseille "d'appliquer l'index et le majeur sur l'artère au niveau du poignet ou sur la carotide située au niveau du cou et de mesurer avec une trotteuse de montre ou un chronomètre".

Il rappelle toutefois que certaines irrégularités sont parfaitement bénignes mais qu'au-dessus de 120 pulsations par minute, il peut s'agir d'une FA et qu'il convient donc de consulter son médecin.

Selon l'Inserm, on dénombre chaque année plus de 130.000 AVC en France, soit un toutes les quatre minutes. L’AVC représente la première cause de handicap acquise de l’adulte, la deuxième cause de démence (après la maladie d’Alzheimer) et la deuxième cause de mortalité (environ 10 % des décès).

La campagne "prendstonpouls" se décline sous la forme d'une affiche apposée chez les professionnels de santé et deux plaquettes informatives publiées sur les sites www.avcvitele15.com et www.faattention.com.