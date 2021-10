L'odeur corporelle est comme l'empreinte digitale : unique à chacun

Avoir la même odeur que son voisin est impossible. Chacune des personnes dans le monde a une odeur corporelle qui est unique pour tous. Une véritable signature. Scientifiquement on dit que l’odeur de chaque individu, issue de son microbiome et de ses gènes, est unique !





La singularité des odeurs corporelles s’explique par divers facteurs mais elle est principalement dûe à la sueur. Cette dernière n'a, à l'origine, aucune odeur. L'odeur arrive au moment où elle est transformée par les bactéries nichant sous nos aisselles.





L’odeur est donc en gros un cocktail de bactéries.





D’autres facteurs génétiques interviennent aussi, mais les recherches à ce niveau sont moins avancées. Par ailleurs, alimentation, hygiène de vie, âge et cycles menstruels pour les femmes font aussi varier les proportions du cocktail de molécules.





Les facteurs sont donc tellement nombreux, que chaque être humain a sa propre odeur. Et puisque les avancées scientifiques ne cessent d'évoluer, il vous sera bientôt possible de garder près de vous l'odeur d'un être perdu grâce à une petite entreprise Normande qui doit naitre des recherches de l'université du Havre.



