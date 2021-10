Course à pied : à Caen, les Courants de la Liberté recherchent des bénévoles pour assurer la sécurité

Les Courants de la Liberté donnent rendez-vous aux amateurs de course à pied du 10 au 12 juin 2016 à Caen (Calvados) et aux alentours, pour sa 29ème édition. Cette course partira de Courseulles-sur-Mer pour atteindre le parc des expositions de Caen, soit 42,195 km.

Pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs le long des parcours, 1500 personnes apportent bénévolement leur aide au Comité d'organisation. Et pour l'édition 2016, il manque encore des volontaires.

Si vous êtes intéressés, infos et inscriptions sur le site internet des Courants de la Liberté.