Tendance Live à Granville : des riffs électro-rock explosifs avec le duo OH DEAR VEGAS!

Des voix, de l’énergie et des chansons entêtantes… Voilà comment résumer le groupe OH DEAR VEGAS! Depuis 2011, le duo travaille sans relâche pour offrir le meilleur tant au niveau studio, que live ou sur le web. Il possède aujourd’hui une vingtaine de titres tantôt explosifs, tantôt pop. Puissantes et pétillantes, leurs compos touchent un large spectre musical.

Vous avez certainement déjà fredonné leur dernier morceau "Farewell Summer"

Un groupe taillé pour le live qui a déjà joué dans les meilleures salles parisiennes et les clubs de Los Angeles. Ils font partie des 13 artistes présents sur la scène du Tendance Live place de la Fontaine Bedeau à Granville, samedi 18 juin dès 19h.