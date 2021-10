L'Hippocampe, à Honfleur

Entrez ! Ici, c'est familial



Tonton, la nièce, la cousine, tout le monde est à pied d'œuvre. L'ambiance est naturelle. Yohan et Karine, maîtres des lieux, sont de vrais Honfleurais. Le pêcheur qui les livre est un ami d'enfance et rien n'échappe à leur vigilance : ni les huîtres d'Asnelles (près de Courseulles-sur-Mer), ni les moules de bouchot, ni (pour passer à un autre registre) les tripes viroises à la mode de Caen de la maison Ruault. Bref, ici, on ne va pas chercher ailleurs ce qu'on a à domicile. La carte n'est pas à rallonge - ça évite d'hésiter -, les amoureux de la mer choisissent la planche côté mer. On est ravis de vous conseiller cette adresse parce qu'on aime partager ce qui est beau et bien. Ouvert en basse saison, du jeudi au mardi et les jours fériés. Haute saison : tous les jours et les jours fériés le midi et le soir. Fermé trois semaines en décembre et deux semaines en janvier. Planche côté mer 28 €. Vin au verre.

Pratique. 46, quai Sainte-Catherine 14600 Honfleur.

Tél : 02 31 89 98 36