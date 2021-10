La Cathédrale de Rouen retrouve ses cloches et son carillon (images)

Après un passage d'une année par la fonderie Paccard, à Annecy (Haute-Savoie), les cloches de la Cathédrale Notre-Dame de Rouen (Seine-Maritime), étaient arrivées le 31 mars 2016 sur le parvis. 11 nouvelles cloches ont également fait leur apparition, bénies dimanche 3 avril par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Toutes étaient depuis exposées dans la nef de la cathédrale et visibles par le public venu en nombre pour les admirer.

Lundi 9 mai, l'opération visant à les remonter dans le carillon a débuté. Une opération dans un premier temps retardée à cause d’aléas techniques. Un léger déplacement de l'échafaudage a du être effectué dans la matinée de façon à ne pas endommager l'édifice et ses sculptures lors de la manutention des cloches par la grue.

Deuxième plus grand carillon de France

Au total, 64 cloches formeront le carillon rénové, faisant de lui le deuxième plus grand carillon de France et l'un des plus lourd d'Europe. Deux des quatre plus grosses cloches, Germaine (4 tonnes) et Agnès (2,2 tonnes) ont d'ores-et-déjà regagné le clocher. Les deux autres, Romain (5,25 tonnes) et Cécile (3,2 tonnes) toutes deux nouvelles, seront les dernières à être montées. Si tout se passe bien, toutes devraient être en place jeudi 12 mai.

Mélodie et enseignement

En plus de carillonner tout au long de l'année, y compris à l'occasion d'auditions et de concerts, il servira également d'outils de formation pour de futurs carillonneurs avec en ligne de mire, la pérennisation de l'installation.