Nicolas Batum papa : Caen envoie un message émouvant au joueur des Charlotte Hornets

A la mi-temps du match de playoffs de Nationale 1, vendredi 6 mai 2016, entre le CBC et Tarbes, le speaker de la salle caennaise, Pierre Salzmann, s'est retrouvé à l'initiative d'un message émouvant à l'égard de Nicolas Batum et de sa compagne Aurélie. Il a proposé à la salle, bondée pour cette rencontre à enjeu en cette fin de saison, de se joindre à lui pour envoyer une vidéo au parrain du Caen Basket Calvados qu'est Nicolas Batum, et à sa femme. Ils sont depuis fin avril les parents d'un petit Ayden Richerd. Effet réussi.