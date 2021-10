Le Martiniquais Kalash sort son album solo : "Kaos"

Kalash est très connu aux Antilles depuis plusieurs années, et c'est enfin la Métropole qui l'acclame avec ce 3ème album. KLH (son surnom) est aussi à l'aise avec le rap qu'avec le dancehall ou le ragga.

Certains de ses titres sont en créole, d'autres en français. Il a invité plusieurs à collaborer avec lui: Booba (rouge et bleu, NWA), Admiral T (Bad like Me) et Gato Da Bato (Movezide).

Son album contient 16 titres. Disponible en CD et numérique dès à présent au prix conseillé de 12.99€.

Kalash sera en tournée française près de chez nous à Rennes (L'étage) le 26 mai 2016 et à Rouen (Kube Klub) le 10 juin 2016.

Voici plusieurs extraits de cet album: Après l'automne et Aller simple (petit pays)