Mondial de hockey : avant de défier l'Allemagne, les Dragons de l'équipe de France sont prêts

Sorti de blessure il y a quelques jours, Cristobal Huet, l'emblématique gardien de l'Equipe de France et vainqueur du plus prestigieux trophée NHL la Stanley Cup il y a quelques années, jouera un nouveau championnat du Monde de hockey-sur-glace, en Russie. "On n'aura pas la pression du maintien et on ne regarde jamais vers le bas, donc on verra. On commence par l'Allemagne, la Slovaquie puis la Hongrie, donc si on arrive à prendre des points dans ces matchs-là, on sera dans la course pour une qualification en quarts de finale. Il faudra sûrement aussi un bon résultat contre les autres grosses nations, mais cela dépendra de notre entrée dans le tournoi". Et de se souvenir : "L'an dernier, c'est ce qui nous avait manqué. On essayait de rattraper le retard et on jouait à se faire peur. Cela va vite dans un tournoi comme ça. On n'est pas dans les favoris de la poule, on va essayer quand même de se glisser dans les quatre si possible".

Le Canada et la Finlande en pôle

L'année prochaine, la France aura la chance d'organiser conjointement le championnat du Monde avec l'Allemagne, et pour Cristobal Huet, ceux-là seront ses derniers. "Ce sera un événement exceptionnel pour nous, les joueurs, de faire les championants du Monde chez nous. Ce seront mes derniers. Je tire pour aller jusque là ! (sourire). On a envie de montrer notre sport, de bien faire, que ce soit un bel évènement qui plaise à tout le monde, ce sera une bonne fête, on l'espère".

Laurent Meunier, capitaine des Bleus, témoigne : "On sait qu'il y a beaucoup de bonnes équipes, ce sera compliqué. Le Canada évidemment arrive avec encore une bonne équipe, la Finlande aussi. Ca va être très compliqué, mais il n'y a pas d'équipe qu'on craint. Ce sera dur de prendre des points contres ces nations-là, mais on s'accroche pour, pourquoi pas, gratter quelque chose".

6 joueurs de Rouen !

L'entraîneur des Bleus, Dave Henderson, devra faire sans une nouvelle absence, celle d'Antonin Manavian, remplacé par le Gapençais Teddy Trabichet. "Quand on regarde l'alignement, on a six gars qui peuvent jouer au centre, six qui peuvent jouer à l'aile gauche, six à l'aile droite, des défenseurs qui peuvent jouer à l'avant et l'inverse également. On est toujours prêts, si jamais il y a un problème par rapport aux blessures".

Il faut rappeler que le Rouen Hockey Elite 76 (Seine-Maritime) est bien représenté dans cette compétition avec six joueurs du club : Yorick et Sacha Treille, Damien Raux, Loic Lampérier, Florian Chakiachvili et Jordann Perret.