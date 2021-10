David Bowie avait caché un surprise dans son dernier album "Blackstar"

La pochette de son dernier album intitulé "Blackstar" affiche une simple étoile noire. Les critiques s'étaient alors immédiatement offensés du peu de recherche esthétique ou d'originalité apparent de l'artiste.

Un fan a cependant découvert que lorsque la pochette du vinyle est exposée au soleil, une galaxie d'étoiles apparaît et se met à briller en lieu et place de l'étoile noire. Ce secret dévoilé devrait booster encore plus les ventes du vinyle, déjà bien installé au sommet du classement.

L'album "Blackstar" est sorti dans les bacs le 8 janvier dernier, deux jours seulement avant le décès du chanteur à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer.