Entreprise : Protéger les fonds marins

A l’heure où l’écologie apparait comme un principe primordial de la survie humaine, une entreprise caennaise s’est spécialisée dans la préservation des fonds marins et de leur faune. La société Sinay a été créée en 2008 à l’initiative de Yanis Souami, passionné par la mer et diplômé d’école d’agronomie, en spécialité pêche.



Analyse et prévention

Convaincu que la protection de l’environnement est, non pas une contrainte, mais un avantage pour les entreprises off-shore, il s’est donc lancé dans la fourniture de produits et services pour étudier l’impact environnemental des activités industrielles maritimes. Contrairement à l’idée reçue, Yanis Souami affirme que “les industriels se soucient des risques environnementaux”. Ses principaux clients sont les comités de pêche et l’Etat qui obligent les usagers des mers à des analyses avant exploitation. Le rôle des quatre salariés permanents est donc de dimensionner des équipes d’experts selon le genre de missions. Sinay est spécialisé en analyses dans les domaines de la pêche, des mammifères marins, des énergies renouvelables et de l’acoustique sous-marine.

Plus d’informations sur www.sinay.fr