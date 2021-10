Moscou (AFP). Russie: plusieurs attentats ordonnés par des "terroristes" de Turquie et de Syrie déjoués

"Un groupe de ressortissants de pays d'Asie centrale qui envisageaient de perpétrer une série d'actes terroristes dans la région de Moscou" début mai sur ordre de "chefs d'organisations terroristes internationales actives en Syrie et en Turquie ont été arrêtés", a indiqué le FSB dans un communiqué, cité par l'agence publique Ria-Novosti.

Le 1er mai, de nombreuses manifestations culturelles et politiques d'ampleur ont lieu à Moscou et dans la banlieue à l'occasion de la Fête du Travail, jour férié en Russie. En outre, cette année les orthodoxes fêtaient Pâques le 1er mai en Russie. Le 9 mai, un défilé militaire et d'autres célébrations consacrés à la Fête de la Victoire sur l'Allemagne nazie attirent des centaines de milliers de personnes au cœur de la capitale russe.

Lors de l'arrestation, qui a eu lieu à Moscou mais dont la date n'est pas précisée, "un grand nombre d'armes et d'explosifs" ont été saisis, selon le communiqué du FSB.

Les personnes arrêtées "sont en train de passer aux aveux", ajoute-t-il.

Cette annonce intervient alors que de violents combats opposent depuis le 22 avril le régime de Damas, soutenu par Moscou, et les rebelles syriens, soutenus par la Turquie, à Alep, dans le nord de la Syrie, malgré les efforts diplomatiques visant à promouvoir un cessez-le-feu.

Les forces russes soutiennent le président syrien Bachar al-Assad dans son offensive contre les groupes "terroristes" et ont aidé l'armée du régime de Damas à reprendre fin mars la cité antique de Palmyre qui était aux mains du groupe jihadiste Etat islamique (EI).

La Russie est régulièrement accusée par les Occidentaux et l'opposition syrienne de frapper les groupes rebelles opposés au régime de Damas. Moscou a toujours démenti.