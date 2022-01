Antalya (Turquie) (AFP). Syrie: Poutine estime que les attentats de Paris valident sa ligne diplomatique

Les attentats de vendredi à Paris montrent que la Russie a eu "raison" de vouloir organiser une coalition antiterroriste internationale, a déclaré lundi le président russe Vladimir Poutine, appelant implicitement la France à revoir sa position sur la nécessité d'un départ immédiat du président Bachar al-Assad. "Il est indispensable" de former une coalition internationale antiterroriste, a déclaré M. Poutine à l'issue du G20 d'Antalya. "J'en ai parlé lors de la session de l?ONU consacrée à ses 70 ans. J'ai parlé exactement de cela, et les événements tragiques qui ont suivi ont confirmé que nous avions eu raison", a-t-il ajouté. "La France faisait partie des pays qui ont adopté une position très dure envers le sort du président al-Assad personnellement. Nous avons entendu tout le temps de nos amis français que le règlement de la question sur le départ du président Assad devait être une condition préalable pour des changements politiques", a déclaré M. Poutine. "Mais est-ce que cela a protégé Paris contre l'attentat terroriste ? Non", a asséné M. Poutine, soutien affiché du président Assad qu'il soutient militairement en Syrie. "Il me semble que nous ne devons pas mettre en avant les questions qui sont par leur nature de seconde importance ! La première chose que nous devons faire, c'est unir nos efforts dans la lutte contre le terrorisme et les organisations terroristes. Et c'est sur cette base qu'il faut se mettre d?accord sur une réforme politique", a-t-il dit.

