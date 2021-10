Sportifs pros en Normandie : quid de leur reconversion ?

Il y a d'abord l'exemple classique, celui que l'on observe tous devant nos télés : les sportifs qui restent dans leur milieu.

Michel Rodriguez, la reconversion dans la continuité

C'est le cas de Michel Rodriguez, du FC Rouen. L'ancien footballeur pose très jeune ses crampons sur les pelouses : "J'ai intégré la formation à Montpellier à 10 ans, j'ai signé un contrat pro à 18 ans et ai été champion d'Europe U19 au même âge en 1999", rembobine-t-il. Il poursuit ensuite une honnête carrière en Ligue 2 et National avant de la terminer à Rouen en 2013. Vite, il s'intéresse aux à-côtés : "J'ai obtenu un diplôme universitaire de gestion des organisations sportives à 28 ans."

À la fin de sa carrière, précipitée par le dépôt de bilan du FC Rouen - « Je n'avais pas de problème physique », tient-il à rappeler - il obtient un master marketing et management du sport. Et s'il veut avant tout devenir entraîneur, les opportunités le font atterrir… au FCR où il devient responsable opérationnel, pilier du club en coulisses et bras droit du président Fabrice Tardy. Aujourd'hui, il ne s'interdit rien mais reste lucide : "On n'est pas tous Mourinho!"

Salah Bakour, du footballeur pro à l'entrepreneur du sport



Du sport, il en est aussi question chez Salah Bakour. Le natif de Rouen devenu footballeur professionnel à Malherbe (2000-2005), doit arrêter jeune, en 2010, suite à une deux ruptures consécutives des ligaments croisés du genou. Alors à Courtrai, en Belgique, il opère un retour aux sources : "Je me suis retrouvé sur le carreau. Je suis revenu à Rouen pour me concentrer sur ma reconversion."

Le salut vient de Grégory Wimbée, l'ancien gardien emblématique de Lille, et de Franck Béria, actuel défenseur du LOSC : "Il a ouvert en 2013 un complexe de foot à 5 à Lille qui avait besoin d'être géré au quotidien." Salah s'en occupe pendant trois ans. Mais la Normandie lui manque : "Rouen restait dans un coin de ma tête." Résultat : il ouvre jeudi 5 mai un complexe, Soccer Park, de cinq terrains de foot à cinq, rue Grand Cours, sous le Pont Mathilde, qui propose également deux terrains de padel.

Kader Chekhemani, des JO d'Atlanta à la vie politique

Enfin, il y a ceux qui ont définitivement quitté le sport. Kader Chekhemani n'a pas mis longtemps à déserter les pistes d'athlétisme. L'ancien vice-champion d'Europe du 1 500m, également participant aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 (photo) ne s'est pas posé de question en 2004 : "J'ai arrêté avec plaisir. 10 ans de haut niveau, c'est déjà bien. Je n'ai plus couru du tout pendant trois ans."

Déjà éducateur sportif dans différentes collectivités (Val-de-Reuil, Rouen, Région Haute-Normandie) en parallèle de sa carrière, il continue donc après la fin de celle-ci estimant "que la course n'a jamais été un métier". La suite : il met un pied en politique quand Valérie Fourneyron, son ancien médecin du sport, lui propose de devenir son assistant parlementaire en 2007. "Jamais je n'aurais cru faire de la politique", explique-t-il aujourd'hui.

Et pourtant, les mandats s'enchaînent : adjoint à partir de 2008 à Rouen, il est élu conseiller régional avant d'être battu en décembre 2015. Peu importe, il dit "croquer dans la vie politique à pleines dents. Je me régale". Et garde un avantage sur les autres : "La vie politique, c'est comme le sport, cela peut s'arrêter du jour au lendemain. Inconsciemment, tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait auparavant pendant 15 ans."

Mais aussi :

Tony Parker. Le basketteur star, qui a débuté à Déville, poursuit sa carrière tout en présidant le club de l'Asvel avec un autre Rouennais, Gaëtan Muller.

Thierry Chaix. L'ancien hockeyeur est devenu président du RHE76, mais surtout PDG de Vert Marine, entreprise spécialisée dans la gestion d'équipements sportifs.

David Douillet. Le judoka natif de Rouen, champion olympique en 1996 et 2000, a choisi la politique en devenant ministre des Sports de N. Sarkozy.