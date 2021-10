Un élu de Seine-Maritime veut rendre obligatoire l'étiquetage des produits alimentaires

Le combat entre Christophe Bouillon et l'Europe se poursuit. Le député de Seine-Maritime veut rendre obligatoire la mention de l'origine de la viande dans les plats préparés. Le 9 mars 2016, le député socialiste avait envoyé un courrier à plusieurs commissaires européens. La requête était claire : privilégier l'étiquetage obligatoire et non volontaire (comme c'est aujourd'hui le cas dans l'Union européenne) et suivre l'exemple français où une disposition a été introduite pour le rendre obligatoire.

Un coût supplémentaire, se défend la commission

Le commissaire européen pour la santé et la sécurité alimentaire, Vytenis Andriukeitis, lui a bien répondu. Mais la missive reste prudente et ne donne pas raison au député. Ce dernier se satisfait malgré tout "de la prise en compte par la Commission européenne de la disposition française issue de la loi consommation votée en 2014".

Pour le reste, la Commission dit avoir commandité une étude sur l'étiquetage obligatoire. Et d'après Vytenis Andriukeitis, les conclusions "mettent en doute la volonté des consommateurs européens de payer pour cette information". Le commissaire fait ici référence aux coûts supplémentaires engendrés par cet étiquetage chez les industriels et les distributeurs, un coût qui se répercuterait à la caisse des supermarchés.

Dispositions nationales

Le commissaire européen enfonce le clou : "La Commission a conclu que l'étiquetage volontaire apparaît l'option la plus appropriée à l'échelle européenne. Elle offre aux consommateurs la possibilité de choisir des aliments d'une certaine origine sans pour autant imposer des contraintes et coûts supplémentaires aux opérateurs et aux autorités." Une mise au point qui n'empêche pas la Commission de laisser la possibilité aux Etats membres de l'UE d'avoir recours à des dispositions nationales comme l'a fait la France.

Christophe Bouillon regrette à cet égar que "la Commission européenne n'aille pas plus loin", estimant qu'avec le choix laissé aux Etats membres, "une inégalité de traitement va s'instaurer pour les consommateurs européens".