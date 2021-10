Tennis de table : le SPO Rouen, en grande forme, arrache le nul à Angers

Quelle performance des hommes d'Eric Varin ce mardi soir ! Sans leur leader Ruiwu Tan, les Normands ont tenu la dragée haute à des Angevins qui l'avaient pourtant emporté 4-0 au match aller.

Papageorgiou tout près, Cantero s'offre une légende

Le premier match oppose Jens Lundquist, n°77 mondial, au joker grec Konstantinos Papageorgiou (n°124 mondial). "Papa" emporte les deux premiers sets, se fait remonter mais mène 8-3 à la belle avant de craquer mentalement et de laisser filer le match.

Se présentent ensuite Jesus Cantero, n°175 mondial, et Christophe Legoût, n°139 mondial et légende du tennis de table français. C'est ce dernier qui prend les commandes du match et mène rapidement deux manches à rien. Mais la force de frappe de l'Espagnol du SPO fait ensuite la différence et il emporte les trois sets suivants. Les deux équipes sont alors à égalité.



Wei-Dong rend les armes, "Papa" tient sa revanche

Wei-Dong Shi (n°38 fr) est ensuite opposé à son compatriote Jian Chen (n°22). Le match est très serré et les deux joueurs s'offrent là aussi un cinquième set. Mais la rapidité de l'Angevin fait finalement la différence face à un Dong peut-être un peu friable mentalement.

À la pause, coup de poker de l'entraîneur angevin qui fait sortir Christophe Legout pour faire entrer Jon Person, n°89 mondial, face à Papageorgiou. Coup de poker raté puisque le Grec du SPO ne fait qu'une bouchée de son adversaire et l'emporte en quatre sets grâce à des services efficaces.



Cantero réalise le carton plein

Il reste alors deux matchs. Wei-Dong Shi s'incline face à Lundquist en quatre sets. La victoire n'est déjà plus possible pour le SPO Rouen. Mais les Rouennais veulent arracher le nul. Et Jesus Cantero, opposé à Jian Chen, se transcende pour emmener son adversaire dans un cinquième set décisif où, mené 5-2, il renverse finalement la vapeur et offre le match nul à son équipe.

Malheureusement, la victoire de Caen dans le même temps condamne Rouen à la relégation en Pro B malgré une belle fin de saison.