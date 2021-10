L'Agenda en Normandie : mercredi 4 mai

MANCHE

Ce jeudi, le musée Christian Dior à Granville lance sa nouvelle exposition "Femmes en Dior". L'occasion de rendre hommage à toutes les femmes - princesses, premières dames et icônes de la mode, du cinéma ou de la musique - qui ont porté des créations de la maison française. Au cours de l'exposition, l'accent sera porté sur les figures élégantes qui ont su mettre en valeur les robes, tenues, et accessoires de la maison, de 1947 à nos jours : la princesse Grace de Monaco, Lady Diana, Jackie Kennedy, Marilyn Monroe, Charlize Theron, Liz Taylor, Natalie Portman, Jennifer Lawrence, Marion Cotillard ou encore Rihanna. C'est à voir au Musée Christian Dior jusqu'en septembre prochain.

CALVADOS

Ce jeudi de l'ascension sera placé sous le signe de la fête à Cahagnes, entre Saint-Lô et Caen. De nombreuses animations sont prévues dès le matin avec notamment un vide-greniers. Rendez-vous, dès 7h, ce jeudi à Cahagnes pour profiter de toutes ces animations. N'oubliez pas de réserver pour le baptême en hélicoptère.

La ville de Vire organise sa traditionnelle foire des rogations. Une fête foraine s'installe place du château avec quarantaine de manèges pour petits et grands. Samedi, un feu d'artifice à l'écluse est prévu et dimanche une braderie, un vide-greniers et des animations sont attendues.

L'association Bény Sk8 organise la 3ème édition du Bény-Bocage Bowl Skate Camp. Un conteste de skate est attendu ce samedi, des concerts sont également prévus. Les enfants seront également à l'honneur avec une aire de jeux. L'entrée est gratuite.

ORNE

Samedi, un marché des producteurs de pays est organisé à Bretoncelles. L'occasion de découvrir et de déguster de bons produits locaux lors d'un repas proposé par «Fantine en cuisine». Erwan et Malou vous emmèneront en balade au son de leur orgue de Barbarie. C'est ce samedi de 9h à 13h.

Dimanche, des courses de galop, de plat et d'obstacles sont organisé à l'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin. Des animations pour les enfants et un marché du terroir sont prévues. Plus d'infos ICI