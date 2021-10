En Normandie, ces artistes qui viennent chanter dans votre jardin

Le printemps est bien installé. Et le soleil a décidé de pointer le bout de son nez. Dimanche 1er mai 2016, le concert, d'abord prévu en appartement, se fera dans le jardin. Le rappeur Brav et son équipe ont fait le déplacement du Havre (Seine-Maritime) pour une représentation musicale dans le carré vert d'un pavillon de Verson, près de Caen (Calvados).

L'artiste débarque bien avant le début des festivités musicales, pour faire les balances bien sûr, mais aussi pour prendre la température. "C'est la force de ces concerts chez les particuliers, explique-t-il. Nous avons le temps d'échanger avec le public avant et après, ce qui me plaît beaucoup. De cette manière, j'aime partager la musique, de façon horizontale, loin de la starisation que génère la scène."

Les gendarmes interviennent

Le concert a commencé depuis une demi-heure, quand trois gendarmes appelés par un voisin demandent que le son cesse. "Ma fille révise le bac !", s'est-il défendu. La suite se fera dans le salon. Depuis septembre 2015, Brav, dont le dernier album Error 404 est sorti en février, a déjà réalisé 60 concerts en appartement. C'est la première fois que les autorités interviennent. Au travers de l'article R.1334-31 et suivants du Code de la santé publique, la législation est claire : l'excès de bruit peut être sanctionné au titre du tapage diurne.

Plus de 300 concerts dans les salons

"Finalement, on a eu le droit à deux concerts au lieu d'un seul", se réjouit Romain Lefort, l'un des convives qui comme tous les autres a déboursé 20 euros pour faire venir l'artiste. Et si bien souvent la somme encaissée par le groupe est modique, la vente de CD et de produits dérivés permet de gagner un peu d'argent. "Cette forme de concert permet à des artistes de déclarer des cachets et participe donc à les faire vivre de leur musique, constate Jérémie Abric, gérant de la plateforme Concertenappart.com. Elle convient souvent à des chanteurs ou a des groupes dont la popularité ne leur permet pas encore de remplir des salles d'au moins 200 personnes partout en France." L'ubérisation de la musique est en cours, même si de toutes les époques, des groupes locaux ont joué à l'occasion d'anniversaires, de mariages ou d'autres occasions.

Lancé à l'été 2014, son site de mise en relation entre artistes et particuliers a déjà permis l'organisation de 300 concerts dans l'Hexagone.

A Caen, le filon est exploité par l'association Happy Damon depuis 2009, qui organise le temps d'une soirée, Nördik Appart, en amont du célèbre festival de musiques électroniques Nördik Impakt. La dizaine de concerts au programme affiche systématiquement complet, permettant là aussi, aux artistes de rencontrer un nouveau public, alimentant une base de fans non négligeable. Les Caennais de Samba de la Muerte étaient à la programmation de la dernière édition, avant de se retrouver au Printemps de Bourges le 12 avril 2016, ou à Jazz sous les Pommiers à Coutances jeudi 6 mai 2016. "Si ça marche pour moi, avec plus de concerts en salle, je garderais toujours ces rendez-vous chez les gens, tellement ils génèrent de rencontres formidables, élargissant clairement ma famille", conclut Brav.

REPERES

> Ubérisation. Il s'agit du procédé qui voit des professionnels entrer en contact avec des clients, sans intermédiaires, grâce aux nouvelles technologies.

> Plateforme. Concertenappart.com permet la mise en relation. 480 groupes y sont inscrits, dont 2 caennais et 155 qui acceptent de venir jouer à Caen.

> Nördik Appart. La prochaine édition devrait se dérouler en octobre. A chaque fois des règles de sécurité sont à respecter. Les artistes sont déclarés en tant qu'intermittents du spectacle.

> Discrétion. Un artiste ne communique jamais sur la date d'un concert privé, au risque de voir son public habituel débarquer. Un salon, ce n'est pas une salle de concert !