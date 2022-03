Un conducteur refuse de s'arrêter, deux policiers blessés près d'Elbeuf

Sur les coups de 6h30, ce vendredi 29 avril, une équipe de Police Secours patrouille dans le secteur d'Elbeuf lorsqu'elle aperçoit une Citroën C3 rouler à vive allure en empruntant un rond-point, Route de Pont-de-l'Arche, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Les policiers se mettent à suivre le véhicule pour observer son comportement et alors qu'il effectue un violent virage vers la rue aux Saulniers sans mettre son clignotant, ils décident alors de procéder au contrôle du véhicule et enclenchent gyrophares et sirène. Mais le conducteur refuse de s'arrêter. Pire, il accélère et fait de nombreuses embardées sur la route afin que les policiers ne puissent le dépasser.

Toujours sans mettre son clignotant, le conducteur s'engage sur la rue de Griolet, et stoppe brutalement son véhicule en plein milieu de la route. Les policiers descendent de voiture et s'approchent de chaque côté de la C3. Le passager sort alors de voiture et commence à prendre l'un des policiers à partie en lui assénant des coups de poing.



Un policier traîné sur plusieurs dizaines de mètres

Pendant ce temps, le second policier ordonne au conducteur de stopper le moteur et de descendre, ce qu'il refuse. Le policier ouvre la porte du véhicule et tente de s'emparer des clés afin de couper le contact et d'immobiliser le véhicule. Au même moment, le conducteur redémarre en trombe, le policier de retrouve alors traîné sur plusieurs dizaine de mètres. Par réflexe il lève les jambes afin de ne pas être écorché par le bitume, et saisit les jambes du conducteur pour le forcer à enlever son pied de l'accélérateur. Une fois le véhicule stoppé, il immobilise le conducteur afin de l'interpeller.

Les deux hommes, demeurant à Elbeuf et âgés de 25 et 27 ans, sont frères. Fortement alcoolisés, ils sont tous deux interpellés et conduits au commissariat de police. Tout au long du trajet, le passager continu d'insulter copieusement le policier qui l'a interpellé, n'hésitant pas à lui proférer des menaces.

Ils ont été placés en garde à vue pour violences volontaires à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Un motif auquel s'ajoutent le refus d'obtempérer, la conduite sans permis (son solde de point étant nul), et la conduite en état d'ivresse pour le conducteur.