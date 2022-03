Les 10 nouveautés Open Club de ce printemps

Depuis le début du printemps les nouveautés s'enchaînent sur Tendance, voici les 10 hits de la hot list du moment sur la première radio régionale de Normandie.

1 - Geronimo - A Parcourir

2 - Egophonik ft. Kevin Ekoman - Now or Ever

3 - Cheat Codes ft. Kriss Kross - Sex

4 - Bob Sinclar - Someone Who Needs Me

5 - Sonny Alven ft. Emmi - Our Youth

6 - Stelartronic & Anduze - When I Find My Love

7 - Beni Benassi & Chris Brown - Paradise

8 - Deorro ft. Elvis Crespo - Bailar

9 - Flume - Never Be Like You

10 - Jason Derulo - If It Ain't Love