GiédRé l'impertinente au Trianon à Sotteville-Lès-Rouen

"Parce qu'il vaut mieux en rire", GiédRé aborde l'indifférence, la maladie d'Alzeihmer, la surconsommation, l'individualisme et la pollution : "Ce sont des chansons drôles sur des sujets pas drôles, s'amuse-t-elle. Je mets de la couleur dans la noirceur." Quoique seule sur scène avec sa guitare, elle n'en compose pas moins un univers musical étoffé et qui contraste étonnamment avec ses fables douces-amères : "Depuis mon dernier album, j'ai eu d'avantage envie de musicalité, mais mes mélodies restent simples." Elles offrent en effet le contre-pied idéal aux histoires absurdes et poétiques qu'elle raconte si bien.

Pratique. Samedi 30 avril à 20h30. Le Trianon Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 20 à 25€. Tél. 02 35 73 95 15