Concours d'éloquence : quand les lycéens normands réactualisent Paul Valéry

Ils étaient 16 ce mercredi après-midi. 16 lycéens, tous âgés de 15 ou 16 ans, à s'exprimer devant un jury qui peut paraître intimidant. Des élus, David Lamiray et Mélanie Boulanger au bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Rouen, Arnaud de Saint-Rémy ... plusieurs paires de yeux scrutent les candidats, les écoutent attentivement, hochent la tête souvent, sourient parfois, encouragent quand il le faut.



« Rien à perdre, tout à gagner »

Car pour ces adolescents, s'attaquer à Paul Valéry n'est pas une mince affaire. « Prenons garde d'entrer dans l'avenir à reculons », écrit l'auteur en 1945 quand le monde sort tout juste de la 2nde Guerre mondiale et voit planer sur lui le spectre de la Guerre Froide.

Cette jeunesse qui prend le micro, ce mercredi après-midi, y entre de plain pied dans cet avenir, et le croque à pleine dents, quitte à parfois se prendre des murs. Alors, tous ont recours aux mots de leurs aînés pour justifier cet optimisme. De Salomé Mâchefer, du lycée Val de Seine, qui cite Blaise Pascal expliquant « n'avoir rien à perdre mais tout à gagner » à Alice Manchon, du lycée Flaubert, paraphrasant Mandela assurant « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends », tous ces lycéens laissent sur le bas-côté le déclinisme ambiant et reprennent Paul Valéry en choeur. Oui, le futur s'annonce difficile. Oui, les obstacles seront légion. Mais le jeu, et la vie, en valent la chandelle.



Socrate en 2016

Et quand les enfants s'efforcent de croire en l'avenir, ce sont leurs parents, parfois, qui les ramènent à « leur » réalité et ne leur font pas confiance. Martin Seguin, l'un des seuls hommes à participer au concours, ne s'y trompe pas et tourne en ridicule cette méfiance des aînés pour la jeunesse, expliquant : « Les jeunes d’aujourd’hui aiment le luxe. Ils sont mal élevés, méprisent l’autorité, n’ont aucun respect pour leurs aînés, et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu’un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, plastronnent en société, se hâtent à table d’engloutir les desserts, croisent les jambes et tyrannisent leurs maîtres. »

Et le jeune homme de rappeler que cette sentence était proférée... par Socrate, en 399 avant JC. Comme quoi, rien n'a changé. Et, depuis plus de 2000 ans, ce sont tout de même ces jeunes, parfois méprisés, souvent regardés de haut, qui font le monde de demain. Et qui se refusent à entrer dans l'avenir à reculons. "Le futur me tend la main. Je n'ai pas peur de la saisir", ajoute Martin.



Maître Gims grand gagnant

Mais trêve de citations tirées des décennies voire des siècles derniers. Lyna Bakhta , la grande gagnante du concours, réactualise le logiciel en citant... Maître Gims, le chanteur adulé par cette jeune génération avec sa chanson "Sapé comme jamais". Et Lyna de résumer au mieux le sentiment de cette jeunesse qui n'a plus envie de toujours se référer au passé et préfère regarder devant : « L'humanité a chaussé ses baskets Adidas et son short Hollister... Bref, sapée comme jamais pour affronter son avenir. » Maître Gims pour remporter un concours d'éloquence ? Un joli pied de nez à la rhétorique.

Le palmarès :

Prix de la filière générale : Lyna Bakhta, du lycée Pierre Corneille.

: Lyna Bakhta, du lycée Pierre Corneille. Prix de la filière professionnelle : Morgane Jourdain, du lycée Bernard Palissy.

: Morgane Jourdain, du lycée Bernard Palissy. Prix du jury : Fleur Jouet, du lycée André Maurois.

À noter que l'établissement gagnant remporte 2500€ et que les trois lauréats remportent chacun 500€ en chèques cadeaux.