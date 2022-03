Elle demande aux policiers de goûter sa cocaïne pour savoir si elle est de bonne qualité

Une femme de 45 ans, connue pour sa consommation de stupéfiants, s’est rendue d’elle-même au commissariat de Toulouse un matin, et a sorti spontanément sur la banque d'accueil ses sachets de Cocaïne et de Crack, couteau de cuisine à la main prête à éventrer les sachets. Comme si elle était à la maison, elle a planté son couteau dans la poudre pour en proposer aux agent de Police. Elle fut menotée et mise en garde à vue pour détention de produit illicite.





La femme, qui ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales selon les policiers, s'est étonnée de se voir interpellée et a expliqué vouloir proposer aux policiers de goûter la drogue qu’elle détenait en niant être une consommatrice. Et a même affirmé qu'elle achetait de la drogue à Toulouse pour seulement s'assurer qu'elle était de bonne qualité. "Je ne veux pas que les gens meurent d'overdose", assure-t-elle.





La traficante naïve devra se justifier devant le tribunal au mois de janvier 2017.